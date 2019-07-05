Юлія Тимошенко представила оновлену команду

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Юлія Тимошенко розповіла, хто входить в її київську команду. Зокрема, було представлено голову Київської міської партійної організації.
Новину передає «Преса України».
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко представила свою оновлену київську команду. Зокрема, нового голову Київської міської партійної організації - Віталія Нестора.
«Столична «Батьківщина» зобов'язана і буде представляти гідним чином інтереси киян як перед органами місцевого самоврядування, так і в Верховній Раді України. Головне зробити Київ сучасним, безпечним та екологічно чистим містом - це основна ідея», - зазначив Нестор.
Так, політик Юлія Тимошенко назвала усіх депутатів, а також подякувала Володимиру Бондаренку, керівникові столичної «Батьківщини», за його старання.
«Суспільство потребує змін, потребує оновлення. Оновлена команда «Батьківщини» в Києві - справжній сплав молодості та досвіду. Люди, які розуміють, що потрібно киянам і як забезпечити належну підтримку столиці на загальноукраїнському рівні», - зазначила Тимошенко в ході виступу.
Так, в її команду увійшли Мешковській Кирило, Нестор Віталій, Биструшкін Ярослав, Бузницький Василь, Юранская Юлія, Ковальчук Михайло, Сорока Іван, Якименко Наталія, Дідовець Юрій, Слюсарев Іван, Гоцький Микола.
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