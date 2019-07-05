Юлія Тимошенко представила оновлену команду

Аня Мартинюк 05 липня 2019, 12:02

Юлія Тимошенко розповіла, хто входить в її київську команду. Зокрема, було представлено голову Київської міської партійної організації.

Новину передає «Преса України».

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко представила свою оновлену київську команду. Зокрема, нового голову Київської міської партійної організації - Віталія Нестора.

«Столична «Батьківщина» зобов'язана і буде представляти гідним чином інтереси киян як перед органами місцевого самоврядування, так і в Верховній Раді України. Головне зробити Київ сучасним, безпечним та екологічно чистим містом - це основна ідея», - зазначив Нестор.

Так, політик Юлія Тимошенко назвала усіх депутатів, а також подякувала Володимиру Бондаренку, керівникові столичної «Батьківщини», за його старання.

«Суспільство потребує змін, потребує оновлення. Оновлена команда «Батьківщини» в Києві - справжній сплав молодості та досвіду. Люди, які розуміють, що потрібно киянам і як забезпечити належну підтримку столиці на загальноукраїнському рівні», - зазначила Тимошенко в ході виступу.

Так, в її команду увійшли Мешковській Кирило, Нестор Віталій, Биструшкін Ярослав, Бузницький Василь, Юранская Юлія, Ковальчук Михайло, Сорока Іван, Якименко Наталія, Дідовець Юрій, Слюсарев Іван, Гоцький Микола.