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У Криму знову проявились проблеми з пляжами. На цей раз у Коктебелі спливли фекалії. Однак людей вони не зупинили.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 4 липня, користувач соцмережі Олександр Горний повідомив, що курортний Коктебель залило фекаліями. Про це він написав у Фейсбук.
За словами чоловіка, попри це люди продовжують купатися. Він також додав фото та відео доказ. За попередніми даними, пляж залило каналізаційними стоками і на ньому навіть встановили відповідну табличку, а місце прориву закрили містком.
«А якщо підуть масові отруєння, а вони є - хто буде відповідати? Або як завжди? У Коктебелі працює всього лише одна швидка !!!!! І це при такому турпотоку», - зазначив Горний.
Варто зазначити, про те, що у Криму плачевна ситуація з пляжами, повідомлялось й раніше. Так, у воду, окрім фекалій, потрапляють миючі засоби та дріжджі.
«Але Сергій Аксьонов мовчить, невже йому пофігу, і йому плювати на людей і туристів?» - додав обурений житель півострова.
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