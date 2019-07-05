Аня Мартинюк 05 липня 2019, 11:21

У Криму знову проявились проблеми з пляжами. На цей раз у Коктебелі спливли фекалії. Однак людей вони не зупинили.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 4 липня, користувач соцмережі Олександр Горний повідомив, що курортний Коктебель залило фекаліями. Про це він написав у Фейсбук.

За словами чоловіка, попри це люди продовжують купатися. Він також додав фото та відео доказ. За попередніми даними, пляж залило каналізаційними стоками і на ньому навіть встановили відповідну табличку, а місце прориву закрили містком.

«А якщо підуть масові отруєння, а вони є - хто буде відповідати? Або як завжди? У Коктебелі працює всього лише одна швидка !!!!! І це при такому турпотоку», - зазначив Горний.

Варто зазначити, про те, що у Криму плачевна ситуація з пляжами, повідомлялось й раніше. Так, у воду, окрім фекалій, потрапляють миючі засоби та дріжджі.

«Але Сергій Аксьонов мовчить, невже йому пофігу, і йому плювати на людей і туристів?» - додав обурений житель півострова.