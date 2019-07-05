Кортні Кардашян показала схудле завдяки кето-дієті тіло

Аня Мартинюк 05 липня 2019, 10:42

40-річна Кортні Кардашян показала оновлене тіло та розповіла, якої дієти дотримується.

Новину передає «Преса України».

Відома зірка реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» Кортні Кардашян показала оновлене тіло. Так, зірка інтенсивно займається спортом і не боїться демонструвати результати мільйонам шанувальників.

На цей раз 40-річна знаменитість постала у червоному купальнику бікіні. Фото вона виклала в Інстаграм, додавши, що «її тіло ніколи не виглядало краще».

Фото було зроблене у гардеробній кімнаті. Нагадаємо, зірка підсіла на кетогенну дієту. Це дієта з низьким вмістом вуглеводів та з високим вмістом жирів, яка допоможе ефективніше спалювати жир. Вона має багато переваг для зниження ваги, здоров'я та працездатності, як показано в більш ніж 50 дослідженнях.

До слова, кето-дієта може бути особливо корисною для втрати надлишку жиру без необхідності голодувати. Її також можуть дотримуватись люди з діабетом типу 2.