Кортні Кардашян показала схудле завдяки кето-дієті тіло

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40-річна Кортні Кардашян показала оновлене тіло та розповіла, якої дієти дотримується.
Новину передає «Преса України».
Відома зірка реаліті-шоу «Сімейство Кардашян» Кортні Кардашян показала оновлене тіло. Так, зірка інтенсивно займається спортом і не боїться демонструвати результати мільйонам шанувальників.
На цей раз 40-річна знаменитість постала у червоному купальнику бікіні. Фото вона виклала в Інстаграм, додавши, що «її тіло ніколи не виглядало краще».
Фото було зроблене у гардеробній кімнаті. Нагадаємо, зірка підсіла на кетогенну дієту. Це дієта з низьким вмістом вуглеводів та з високим вмістом жирів, яка допоможе ефективніше спалювати жир. Вона має багато переваг для зниження ваги, здоров'я та працездатності, як показано в більш ніж 50 дослідженнях.
До слова, кето-дієта може бути особливо корисною для втрати надлишку жиру без необхідності голодувати. Її також можуть дотримуватись люди з діабетом типу 2.
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