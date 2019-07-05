У Львові порахували усіх вуличних котів

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У Львові волонтери вперше порахували вуличних котів. Також було озвучено невтішну статистику щодо чотириногих безхатьків.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 4 липня, у Львові було підраховано усіх вуличних котів. Про це розповіли у прес-службі Львівської міської ради з посиланням на директора львівського комунального підприємства «Лев» Оксану Кошак.
За її словами, завдяки розробленому алгоритму було встановлено, що в місті живуть 5 992 котів. Вона наголосила, що це вперше у світі було підраховано усіх бездомних котів міста.
«Ми це зробили! Вперше в світі Львів підрахував бездомних котів. Це стало можливим завдяки співпраці з нашими партнерами: Animal-ID.info, компанією "Кормотех" і міжнародним фондом Four Paws Ukraine. ЛКП "Лев" проводить щорічно колосальну роботу по вакцинації, лікуванню і стерилізації котів, які мешкають на вулиці ... Ми продовжимо йти шляхом стерилізації та максимального прилаштовування тварин в сім'ї», - зазначила Кошак.
До слова, котів рахували 5 днів, а саме з 26 по 30 червня. У підрахунку взяли участь 74 волонтера. Також наголошується, що з майже шести тисяч котів стерилізовані всього 6%.
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