У Львові порахували усіх вуличних котів

Аня Мартинюк 05 липня 2019, 10:17

У Львові волонтери вперше порахували вуличних котів. Також було озвучено невтішну статистику щодо чотириногих безхатьків.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 4 липня, у Львові було підраховано усіх вуличних котів. Про це розповіли у прес-службі Львівської міської ради з посиланням на директора львівського комунального підприємства «Лев» Оксану Кошак.

За її словами, завдяки розробленому алгоритму було встановлено, що в місті живуть 5 992 котів. Вона наголосила, що це вперше у світі було підраховано усіх бездомних котів міста.

«Ми це зробили! Вперше в світі Львів підрахував бездомних котів. Це стало можливим завдяки співпраці з нашими партнерами: Animal-ID.info, компанією "Кормотех" і міжнародним фондом Four Paws Ukraine. ЛКП "Лев" проводить щорічно колосальну роботу по вакцинації, лікуванню і стерилізації котів, які мешкають на вулиці ... Ми продовжимо йти шляхом стерилізації та максимального прилаштовування тварин в сім'ї», - зазначила Кошак.

До слова, котів рахували 5 днів, а саме з 26 по 30 червня. У підрахунку взяли участь 74 волонтера. Також наголошується, що з майже шести тисяч котів стерилізовані всього 6%.