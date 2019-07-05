Робітницю гардеробу ВРУ знайшли мертвою

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У Київській області у кукурудзяному полі знайшли мертвою працівницю гардеробу ВРУ. З’явилися жахливі подробиці трагедії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 червня, стало відомо, що у Київській області у кукурудзяному полі знайшли тіло Антоніни Шпір. 65-річна жінка працювала в гардеробі парламенту.
Як відомо, вона зникла у червні. Із заявою до поліції звернувся син жінки.
«Напередодні жінка поїхала на дачу в сусідній район і пропала. Пошуки тривали дві доби», - відзначили правоохоронці.
За попередніми даними, жінку знайшли у полі між селищами Вільні і Юрівка, що в Макарівському районі. У неї в роті був кляп.
«На місці події працювали слідчо-оперативна група, кінологи, судово-медичний експерт. За попередніми даними смерть жінки настала в результаті механічної асфіксії - удушення. Для встановлення остаточних причин смерті тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи», - зазначили у Нацполіції.
Наразі порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Причетних до злочину осіб встановлюют. До слова, тим часом місцеві жителі заявляють, що жінку знайшли в полі без одягу. За їх словами, загиблу згвалтували.
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