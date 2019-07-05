Коломойський запропонував Гонтаревій літак для прибуття на допит у ГПУ

Аня Мартинюк 05 липня 2019, 09:13

Олександр Онищенко заявив, що олігарх Ігор Коломойський люб’язно погодився надати для банкіра Петра Порошенка, Валерії Гонтаревій, літак. Так, він сподівається, що це пришвидшить її прибуття в Україну на допит.

Новину передає «Преса України».

Український політик Олександр Онищенко навів слова олігарха Ігоря Коломойського. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що останній готовий надати ексголові НБУ Валерії Гонтаревій літак, щоб та змогла прилетіти в Україну на допит в ГПУ.

«Вона сказала, що не збирається сюди їхати, повертатися. І якщо хочуть, нехай приїжджають і там допитують. Раптом вона погодиться? Ми надамо їй комфортні умови, щоб вона прилетіла, допиталася і полетіла», - навів слова Коломойського Онищенко.

Нагадаємо, раніше у ГПУ проводили допит Валерії Гонтаревой, коли вона ще була головою НБУ. Допит проходив в рамках розслідувань махінацій у кредитній організації. Тим не менше подробиць у ГПУ не надали.

До слова, після звільнення Валерія Гонтарева почала позбавлятись нерухомості в Україні. Крім того, журналісти дізнались, що вона хотіла «осісти» у Великій Британії, однак у неї не вийшло це зробити.