Віце-прем'єр-міністр України продемонстрував укранцям пояс за $700 08:44
Сотні українських підприємств експортуватимуть товари до ЄС на спрощених умовах 12:59
Путін озвучив умови для конструктивного діалогу з Зеленським 11:47
На північному сході Китаю пройшло нищівне торнадо (ВІДЕО) 11:16
75-річний рокер з Led Zeppelin відсвяткував «повноліття» коханої 10:12
Журналіст назвав істину причину появи законопроекту про «дематюкізацію» 09:37
У Дніпрі дівчина зірвалась з висоти під час пробирання в гуртожиток по мотузці 14:19
У Samsung наважились на редизайн першого складного смартфону 11:01
Банкнота номіналом 1000 гривень провалила тест на естетичність 10:19
АСА визначило, з якою кількістю послідновників у соцмережі можна вважати себе знаменитістю 09:14
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Володимир Кістіон зіткнувся з критикою в свою сторону через демонстрацію пояса відомого бренду.
Новину передає «Преса України».
Уважні вінничани звернули увагу на те, що віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон хизується поясом бренду Louis Vuitton за 715 доларів США. Відповідне фото представили у спільноті «Вінницький блог N2».
«18 тисяч гривень крупними купюрами просять за пояс на офіциальному сайті Луі Вітон. Но блін, вінничани ж знають, шо в сєкрєтному представництві Луі Вітон на Урожаї точно такий же пояс можна взять за 200 гривень налічкою без здачі. Я узнавав, ще єсть в налічії. А на зекономлені гроші можна купить чогось поїсти або взять в арєнду бігборд))» - зазначили у спільноті.
Ситуцацію прокоментував український політик Олександр Онищенко.
На своїй сторінці у соцмережі він зазначив наступне:
«Людям нічим за комуналку платити, а віце-прем'єр-міністр України знімає агітацію для виборців в поясі Луї Вітон за 18 тисяч грн !! Максимальний репост плз !!!».
08:44: Віце-прем'єр-міністр України продемонстрував укранцям пояс за $700
12:59: Сотні українських підприємств експортуватимуть товари до ЄС на спрощених умовах
11:47: Путін озвучив умови для конструктивного діалогу з Зеленським
11:16: На північному сході Китаю пройшло нищівне торнадо (ВІДЕО)
10:12: 75-річний рокер з Led Zeppelin відсвяткував «повноліття» коханої
09:37: Журналіст назвав істину причину появи законопроекту про «дематюкізацію»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.