Віце-прем'єр-міністр України продемонстрував укранцям пояс за $700

Аня Мартинюк 05 липня 2019, 08:44

Володимир Кістіон зіткнувся з критикою в свою сторону через демонстрацію пояса відомого бренду.

Новину передає «Преса України».

Уважні вінничани звернули увагу на те, що віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон хизується поясом бренду Louis Vuitton за 715 доларів США. Відповідне фото представили у спільноті «Вінницький блог N2».

«18 тисяч гривень крупними купюрами просять за пояс на офіциальному сайті Луі Вітон. Но блін, вінничани ж знають, шо в сєкрєтному представництві Луі Вітон на Урожаї точно такий же пояс можна взять за 200 гривень налічкою без здачі. Я узнавав, ще єсть в налічії. А на зекономлені гроші можна купить чогось поїсти або взять в арєнду бігборд))» - зазначили у спільноті.

Ситуцацію прокоментував український політик Олександр Онищенко.

На своїй сторінці у соцмережі він зазначив наступне:

«Людям нічим за комуналку платити, а віце-прем'єр-міністр України знімає агітацію для виборців в поясі Луї Вітон за 18 тисяч грн !! Максимальний репост плз !!!».