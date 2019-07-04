Сотні українських підприємств експортуватимуть товари до ЄС на спрощених умовах

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Українські підприємці можуть пропонувати більше своїх товарів за кордоном. Так, для них спростили умови поставок товарів в ЄС.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 липня, стало відомо, що 239 українським підприємствам дали добро на те, щоб експортувати свою продукцію у країни Європи на спрощених умовах. Так, для них діятиме спрощене та прискорене митне оформлення товарів. Відповідну інформацію надали у прес-службі Державної фіскальної служби України.
«Для спрощення і прискорення митного оформлення товарів, що експортуються з України до країн ЄС, в Україні введена європейська модель «уповноваженого» експортера, який має можливість без оформлення сертифіката EUR.1 самостійно декларувати преференційне походження товарів на комерційних документах. В Україні 239 підприємств, що експортують товари до країн ЄС, станом на 2 липня 2019 року одержали статус уповноваженого експортера», — зазначили у відомстві.
Варто зазначити, що статус уповноваженого експерта не має терміну дії. Як повідомлялось раніше, Україна активно експортує м’ясо птиці у Саудівську Аравію.
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