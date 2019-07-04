Сотні українських підприємств експортуватимуть товари до ЄС на спрощених умовах

Аня Мартинюк 04 липня 2019, 12:59

Українські підприємці можуть пропонувати більше своїх товарів за кордоном. Так, для них спростили умови поставок товарів в ЄС.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 липня, стало відомо, що 239 українським підприємствам дали добро на те, щоб експортувати свою продукцію у країни Європи на спрощених умовах. Так, для них діятиме спрощене та прискорене митне оформлення товарів. Відповідну інформацію надали у прес-службі Державної фіскальної служби України.

«Для спрощення і прискорення митного оформлення товарів, що експортуються з України до країн ЄС, в Україні введена європейська модель «уповноваженого» експортера, який має можливість без оформлення сертифіката EUR.1 самостійно декларувати преференційне походження товарів на комерційних документах. В Україні 239 підприємств, що експортують товари до країн ЄС, станом на 2 липня 2019 року одержали статус уповноваженого експортера», — зазначили у відомстві.

Варто зазначити, що статус уповноваженого експерта не має терміну дії. Як повідомлялось раніше, Україна активно експортує м’ясо птиці у Саудівську Аравію.