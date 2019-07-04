KAZKA продалась Порошенку - журналіст

Аня Мартинюк 04 липня 2019, 12:27

Олександр Дубінський прокоментував неочікувану заяву далекої від політики учасниці гурту KAZKA Олександри Зарицької. Остання вирішила звернутись до президента України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 липня, журналіст та кандидат в депутати Олександр Дубінський прокоментував звернення солістки гурту KAZKA Олександри Зарицької до президента Володимира Зеленського.

Як відомо, співачка заявила, що український лідер має розібратись з ситуацією з Олександром Куницьким. А саме з наявністю у останнього паспорта іноземної країни. Нагадаємо, Куницький балотується в Раду від партії «Слуга народу».

У своєму блозі Олександр Дубінський зазначив, що KAZKA купив представник команди Петра Порошенка Володимир Грановський. Журналіст також зауважив, що генеральний продюсер KAZKA є Юрій Нікітін, експродюсер каналу Тоніс.

«На базі Тонісу був створений канал прямий Петра Порошенка», - підкреслив журналіст.