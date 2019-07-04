KAZKA продалась Порошенку - журналіст

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Олександр Дубінський прокоментував неочікувану заяву далекої від політики учасниці гурту KAZKA Олександри Зарицької. Остання вирішила звернутись до президента України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 липня, журналіст та кандидат в депутати Олександр Дубінський прокоментував звернення солістки гурту KAZKA Олександри Зарицької до президента Володимира Зеленського.
Як відомо, співачка заявила, що український лідер має розібратись з ситуацією з Олександром Куницьким. А саме з наявністю у останнього паспорта іноземної країни. Нагадаємо, Куницький балотується в Раду від партії «Слуга народу».
У своєму блозі Олександр Дубінський зазначив, що KAZKA купив представник команди Петра Порошенка Володимир Грановський. Журналіст також зауважив, що генеральний продюсер KAZKA є Юрій Нікітін, експродюсер каналу Тоніс.
«На базі Тонісу був створений канал прямий Петра Порошенка», - підкреслив журналіст.
12:59: Сотні українських підприємств експортуватимуть товари до ЄС на спрощених умовах
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