Путін озвучив умови для конструктивного діалогу з Зеленським

Аня Мартинюк 04 липня 2019, 11:47

Володимир Путін вкотре розповів про те, що він готовий спілкуватись з Володимиром Зеленським. Президент РФ нагадав, що повинна зробити українська сторона.

Новину передає «Преса України».

Російський лідер Володимир Путін назвав умови, необхідні для «конструктивних переговорів» з українським президентом Володимиром Зеленським. Їх він озвучив під час інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

Відповідаючи на запитання, чи можливий такий діалог з Володимиром Зеленським, Путін відповів наступне:

«Так, можливо, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки. В тому числі і про налагодження прямих контактів зі своїми співгромадянами на Донбасі і про припинення називати їх сепаратистами. Якщо українська влада почне поважати Мінські угоди, а не ігнорувати їх. Примусова «українізація», заборона на використання російської мови (яка є рідною мовою мільйонів громадян України), включаючи її викладання в університетах і школах, неприборканий неонацизм, громадянський конфлікт на південному сході країни», - зазначив Путін.

Підсумовуючи кремлівський лідер зазначив, що конфронтація між двома країнами - це не спільний інтерес, а розвиток прагматичного співробітництва, заснованого на довірі та взаєморозумінні.

«Ми готові», - завершив він.