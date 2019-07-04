Путін озвучив умови для конструктивного діалогу з Зеленським

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Володимир Путін вкотре розповів про те, що він готовий спілкуватись з Володимиром Зеленським. Президент РФ нагадав, що повинна зробити українська сторона.
Новину передає «Преса України».
Російський лідер Володимир Путін назвав умови, необхідні для «конструктивних переговорів» з українським президентом Володимиром Зеленським. Їх він озвучив під час інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.
Відповідаючи на запитання, чи можливий такий діалог з Володимиром Зеленським, Путін відповів наступне:
«Так, можливо, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки. В тому числі і про налагодження прямих контактів зі своїми співгромадянами на Донбасі і про припинення називати їх сепаратистами. Якщо українська влада почне поважати Мінські угоди, а не ігнорувати їх. Примусова «українізація», заборона на використання російської мови (яка є рідною мовою мільйонів громадян України), включаючи її викладання в університетах і школах, неприборканий неонацизм, громадянський конфлікт на південному сході країни», - зазначив Путін.
Підсумовуючи кремлівський лідер зазначив, що конфронтація між двома країнами - це не спільний інтерес, а розвиток прагматичного співробітництва, заснованого на довірі та взаєморозумінні.
«Ми готові», - завершив він.
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