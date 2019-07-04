На північному сході Китаю пройшло нищівне торнадо (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 04 липня 2019, 11:16

Китай знову сколихнуло торнадо. На жаль, не обійшшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 липня, стало відомо, що на північному сході Китаю пройшло нищівне торнадо. У місті Кайюань в провінції Ляонін загинуло шість людей та ще 190 отримали травми. За даними іноземних ЗМІ, стихія пошкодила близько 3500 будівель.

Наразі експерти проводять розслідування, адже стихійні лиха для цього регіону є рідкістю. Як зазначається, торнадо утворилось у середу, 3 липня, близько 5:15 за місцевим часом. Стихія вирувала всього 15 хвилин.

Нагадаємо, три роки тому смертельне торнадо і град стали причиною загибелі 98 людей в китайській провінції Цзянсу. Тоді також постраждали 800 людей. Більшість з них залишились без даху над головою.