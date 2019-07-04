Супрун помстилася Богомолець фотожабою

Аня Мартинюк 04 липня 2019, 10:51

Уляна Супрун знайшла слушну нагоду помститися своєму ворогу Ользі Богомолець, яка вимагає її відставки. Так, американка прокоментувала новий законопроект останньої про дематюкізацію.

Новину передає «Преса України».

Виконувачка обов’язків голови МОЗ Уляна Супрун поділилась своїми думками з приводу законопроекту Ольги Богомолець «Про протидію лихослів'я», в народі більш відомий як законопроект про дематюкізацію.

На своїй сторінці у соцмережі Супрун зазначила, що мати мають позитивні властивості. Вона також додала фотожабу з цього приводу.

«Часом буває так, що деякі народні депутати почуваються геть забутими та нікому не потрібними. Тож аби хоч якось привернути до себе увагу, вони пишуть законопроекти, які пасують радше Північній Кореї, аніж сучасній європейській державі. До прикладу, пропонують заборонити матюкатися», - прокоментувала вона.

За словами Супрун, якщо людина реагує нецензурною лексикою на складну неприємну ситуацію, то вона відчуває полегшення.

Нагадаємо, нардеп Ольга Богомолець неодноразово закликала звільнити американку Уляну Супрун, адже вона проводить вбивчу медреформу в Україні.