75-річний рокер з Led Zeppelin відсвяткував «повноліття» коханої

Аня Мартинюк 04 липня 2019, 10:12

Британський рок-музикант Джимі Пейдж відсвяткував день народження своєї молодої коханої. Стало віодомо, скільки років виповнилося його обраниці.

Новину передає «Преса України».

Рокер з Led Zeppelin Джимі Пейдж, якому наразі 75 років, приєднався до святкування своєї коханої Скарлет Сабет. Як відзначають іноземні ЗМІ, Сабет виповнилося тридцять років. Тобто вона на 45 років молодша від свого знаменитого обранця.

«Коли Сабет стала повнолітньою, Джимі Пейдж уже давно був пенсіонером», - відзначили у Мережі.

Нагадаємо, відносини між двома закоханими розпочались чотири роки тому. Скарлет Сабет - поетеса у стилі дорафаелітів. За її словами, її професійне та особисте життя «розширилися непередбачуваними способами».

До слова, найстаршій дочці Джимі Пейджа, яку також звати Скарлет, зараз 48 років. Всього у рокера 5 дітей від двох шлюбів.