Журналіст назвав істину причину появи законопроекту про «дематюкізацію»

Аня Мартинюк 04 липня 2019, 09:37

Відомий журналіст та кандидат в Раду Олександр Дубінський прокоментував ініціативу Ольги Богомолець. Остання, як відомо, вирішила боротися з матюками в Україні.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Олександр Дубінський прокоментував закон «про дематюкізацію». У своєму блозі він зазначив, що такого роду закони – це замилювання очей. За його словами, народним обранцям варто звернути увагу на інші цінності.

«Це – скільки років людина проживе в цій країні, скільки народиться дітей і як вони бачать своє майбутнє», - зазначив він.

Особливу увагу він звернув на те, що з такою ініціативою виступила голова комітету з охорони здоров’я Ольга Богомолець.

«От, зі здоров’ям у нас все вирішено. Медреформа у нас настільки успішна, що ти заходиш у лікарню й одразу одужуєш. І люди не помирають в Україні. Тут так добре, що й помирати не хочеться», - зіронізував журналіст.

Підсумовуючи він зазначив, що такі законопроекти створюють для того, щоб людям було, що обговорювати. Зокрема, замість бідності українців закон про дематюкізацію.