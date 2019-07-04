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Відомий журналіст та кандидат в Раду Олександр Дубінський прокоментував ініціативу Ольги Богомолець. Остання, як відомо, вирішила боротися з матюками в Україні.
Новину передає «Преса України».
Журналіст Олександр Дубінський прокоментував закон «про дематюкізацію». У своєму блозі він зазначив, що такого роду закони – це замилювання очей. За його словами, народним обранцям варто звернути увагу на інші цінності.
«Це – скільки років людина проживе в цій країні, скільки народиться дітей і як вони бачать своє майбутнє», - зазначив він.
Особливу увагу він звернув на те, що з такою ініціативою виступила голова комітету з охорони здоров’я Ольга Богомолець.
«От, зі здоров’ям у нас все вирішено. Медреформа у нас настільки успішна, що ти заходиш у лікарню й одразу одужуєш. І люди не помирають в Україні. Тут так добре, що й помирати не хочеться», - зіронізував журналіст.
Підсумовуючи він зазначив, що такі законопроекти створюють для того, щоб людям було, що обговорювати. Зокрема, замість бідності українців закон про дематюкізацію.
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09:37: Журналіст назвав істину причину появи законопроекту про «дематюкізацію»
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