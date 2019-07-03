У Дніпрі дівчина зірвалась з висоти під час пробирання в гуртожиток по мотузці

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 14:19

У Дніпрі в одному з гуртожитків стався інцидент з молодими людьми. Дівчина, яка планувала зустрітись з хлопцями у гуртожитку, піднімалась на 4 поверх по зв’язаним простирадлам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, стало відомо про інцидент в гуртожитку Автотранспортного коледжу НТУ, що у Дніпрі. Тут дівчина намагалась пробратись у кімнату до хлопців, що живуть на четвертому поверсі. Останні зв’язали простирадла та спустили своєрідну мотузку з вікна.

На жаль, дівчина зірвалась з висоти. Однак вона відбулась подряпинами та забоями. Правоохоронці, які прибули на місце події, з’ясували, що потерпіла не має ніякого відношення до гуртожитка.

Також відомо, що вона наважилась на цей крок, оскільки розуміла, що комендант не пустить її всередину. За словами поліцейських, одного з ініціаторів ідеї два дні тому відрахували з коледжу.