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Втомлені роботою депутати вирішили не з’явитись у ВРУ

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 13:49
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Втомлені роботою депутати вирішили не з’явитись у ВРУ

Народні обранці України вкотре продемонстрували професіоналізм в прогулюванні роботи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, українські журналісти дізнались, що на роботу в ВРУ прийшли лише 56 депутатів . Тим часом зареєстровано було 256 народних обранців.

Так, після виступів депутатів відбувся розгляд поправок до Виборчого кодексу. До цього моменту досидів 41 депутат. За словами голови Верховної Ради Андрія Парубія, вчора, 2 липня, парламент завершив роботу на розгляді поправки №2301.

«Більше половини поправок пройдено», - зазначив він.

Варто зазначити, що народні депутати полюбляють прогулювати роботу. Неявка під час прийняття важливих рішень стала для них звичним ділом.

 

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