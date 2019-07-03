На відновлення Донбасу необхідно €10 млн

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 13:30

Володими Зеленський заявив, що перед Україною стоять два виклики. Перший – економічний, другий – інформаційний.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що на відновлення Донбасу, який потерпає від війни, знадобиться десятьмільярді євро. Відповідна заява прозвучала під час Конференції з питань реформ в Україні, яка пройшла в Торонто.

У прес-службі Офісу Президента зазначили, що Зеленський виділив два великі виклики для України. Перший з них – економічний. Тому український лідер запросив іноземних інвесторів на форум в Україні, щоб обговорити це питання.

«Восени цього року ми проведемо відповідний форум в Маріуполі, на який запрошуємо іноземних інвесторів, зацікавлених у фінансуванні інфраструктурних та гуманітарних проектів на Донбасі», - Зазначив Зеленський.

За його словами, другий виклик, інформаційний. Зеленський наголосив, що Україна повинна повертати не лише території, але й своїх людей.

«Вони не повинні втрачати зв'язок з Україною. Це наші громадяни. І сьогодні їм страшно. У них є український паспорт, їм видають «паспорта ЛНР і ДНР», а тепер пропонують ще й російські. Страшно, тому що їх намагаються дезорієнтувати в питанні: «Хто ми?» Вони - українці. На якій би мові вони не спілкувалися. І ми повинні усвідомити це, вся країна, якщо дійсно хочемо їх повернення. Очевидно, це найскладніше питання, яке постало перед Україною. Ми ніколи не будемо втомлюватися повторювати: Донбас і Крим - це Україна», - заявив Зеленський.