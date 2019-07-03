На відновлення Донбасу необхідно €10 млн

У Дніпрі дівчина зірвалась з висоти під час пробирання в гуртожиток по мотузці 14:19
У Samsung наважились на редизайн першого складного смартфону 11:01
Банкнота номіналом 1000 гривень провалила тест на естетичність 10:19
АСА визначило, з якою кількістю послідновників у соцмережі можна вважати себе знаменитістю 09:14
Покупки українців за кордоном: За айфон доведеться доплачувати 4 тисячі гривень 07:54
Тупе бидло Порошенко дав команду побити журналіста – Онищенко 07:11
У Мінрегіонбуді запропонували поділити вулиці за європейським типом 06:31
У Мінфіні розповіли, коли українці отримають мінімалку 5 тисяч гривень 14:02
Сотні морських котиків заполонили каліфорнійське узбережжя 12:32
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Володими Зеленський заявив, що перед Україною стоять два виклики. Перший – економічний, другий – інформаційний.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що на відновлення Донбасу, який потерпає від війни, знадобиться десятьмільярді євро. Відповідна заява прозвучала під час Конференції з питань реформ в Україні, яка пройшла в Торонто.
У прес-службі Офісу Президента зазначили, що Зеленський виділив два великі виклики для України. Перший з них – економічний. Тому український лідер запросив іноземних інвесторів на форум в Україні, щоб обговорити це питання.
«Восени цього року ми проведемо відповідний форум в Маріуполі, на який запрошуємо іноземних інвесторів, зацікавлених у фінансуванні інфраструктурних та гуманітарних проектів на Донбасі», - Зазначив Зеленський.
За його словами, другий виклик, інформаційний. Зеленський наголосив, що Україна повинна повертати не лише території, але й своїх людей.
«Вони не повинні втрачати зв'язок з Україною. Це наші громадяни. І сьогодні їм страшно. У них є український паспорт, їм видають «паспорта ЛНР і ДНР», а тепер пропонують ще й російські. Страшно, тому що їх намагаються дезорієнтувати в питанні: «Хто ми?» Вони - українці. На якій би мові вони не спілкувалися. І ми повинні усвідомити це, вся країна, якщо дійсно хочемо їх повернення. Очевидно, це найскладніше питання, яке постало перед Україною. Ми ніколи не будемо втомлюватися повторювати: Донбас і Крим - це Україна», - заявив Зеленський.
14:19: У Дніпрі дівчина зірвалась з висоти під час пробирання в гуртожиток по мотузці
13:49: Втомлені роботою депутати вирішили не з’явитись у ВРУ
11:01: У Samsung наважились на редизайн першого складного смартфону
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.