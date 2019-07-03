В Анталії тисячами килимів вкрили голе поле

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 12:56

У Корортному місті Анталія провели цікавий «ритуал» з килимами. Ними встелили площу 85 000 квадратних метрів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, в Анталії, Туреччина, провели незвичний ритуал. Тисячі килимів встелили на поле площею 85 000 квадратних метрів. За даними турецьких ЗМІ, килими мають лежати під палючим сонцем, аби втратити своє яскраве забарвлення.

«Сильне сонячне світло робить кольори килимів більш м’якими. Серед іноземних клієнтів такі килими користуються шаленим попитом», - відзначили журналісти.

Як зазначається, процедура знебарвлення килима може зайняти від десяти днів до трьох років.