Лукашенко запропонував приєднати Білорусь до Росії

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Олександр Лукашенко виступив з доволі спірною заявою. Він заклика громадян Білорусі задуматись про приєднання до Росії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що президент Білорусі зробив досить гучну заяву. Він звернувся до своїх громадян з закликом обдумати перспективи входження Білорусі до складу Росії.
Відповідна заява прозвучала під час виступу на щорічному урочистому зібранні, присвяченому Дню незалежності Білорусі. Олександр Лукашенко також зазначив, що разом із сувернітетом на плечі громадян країни лягає відповідальність. За його словами, Батьківщину повинні захищати усі.
Він додав, що безпеку країни може забезпечити сусідня держава РФ.
«Про це (безпеку – ред.) можна домовитися і тоді на захист країни будуть пущені ядерні парасольки, гіперзвукова зброя та інше», - зазначив він.
Як повідомлялось раніше, Росія та Білорусь підняли питання введення єдиної валюти у двох країнах.
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