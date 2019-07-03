Зеленський повеселив учасників конференції в Канаді

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 12:08

Володимр Зеленський справив хороше враження на конференції з підтримки реформ в Україні, яка пройшла в Канаді. Так, на початку виступу він пожартував.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, український лідер Володимир Зеленський виступив на конференції з підтримки реформ в Україні, яка проходила у Торонто. Президент України з перших же слів розсмішив присутніх у залі. Так, виступав він на англійській мові.

«Привіт. Дорогий прем'єр-міністр (Джастін Трюдо – ред.), дорогі друзі, пані та панове. Це все. Тепер на українській», - зазначив він на англійській мові та перейшов на українську.

Після цього присутні почали сміятися. Нагадаємо комедійний актор, а нині президент України Володимир Зеленський відправився у Канаду з робочим візитом 1 липня.