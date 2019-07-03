Зеленський повеселив учасників конференції в Канаді

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Володимр Зеленський справив хороше враження на конференції з підтримки реформ в Україні, яка пройшла в Канаді. Так, на початку виступу він пожартував.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 липня, український лідер Володимир Зеленський виступив на конференції з підтримки реформ в Україні, яка проходила у Торонто. Президент України з перших же слів розсмішив присутніх у залі. Так, виступав він на англійській мові.
«Привіт. Дорогий прем'єр-міністр (Джастін Трюдо – ред.), дорогі друзі, пані та панове. Це все. Тепер на українській», - зазначив він на англійській мові та перейшов на українську.
Після цього присутні почали сміятися. Нагадаємо комедійний актор, а нині президент України Володимир Зеленський відправився у Канаду з робочим візитом 1 липня.
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10:19: Банкнота номіналом 1000 гривень провалила тест на естетичність
09:14: АСА визначило, з якою кількістю послідновників у соцмережі можна вважати себе знаменитістю
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