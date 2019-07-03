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Ірина Луценко вигуляла накидку за $4900

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 11:33
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Ірина Луценко вигуляла накидку за $4900

«Жінка третього тисячоліття» Ірина Луценко, яка була удостоєна звання за відстоювання справедливості, продовжує справедливо вигулювати дорогий одяг. На цей раз вона дозволила собі накидку за 30 «мінімалок».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що дружина Юрія Луценко, Ірина Луценко, яка також тримає звання «Жінки третього тисячоліття», засвітилась в черговому модному наряді. Красуня показала накидку вартістю 128 тисяч гривень або ж $4900. До слова, це трохи більше тридцяти мінімальних зарплат українців.

За попередніми даними, Ірина Луценко разом з чоловіком відвідала джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest у Львові. Для цієї події вона обрала накидку від дизайнера Юлії Магдич за вказану вище суму.

«Це виріб сам виробник називає "паркою", хоча зазвичай парка - це довга тепла куртка, як правило, з капюшоном», - відзначили журналісти.

Відомо, що виріб виконаний зі 100% органзи. Нагадаємо, Ірина Луценко часто демонструє на публіці доровговартісний одяг та аксесуари.

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