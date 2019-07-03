У Samsung наважились на редизайн першого складного смартфону

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 11:01

Galaxy Fold – перший складний смартфон все ж з’явиться на ринку після провалу перших тестів. Samsung проведе редизайн смартфону та залишить незмінною ціну на новинку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що компанія Samsung зараз знаходиться на завершальній стадії виробництва свого Galaxy Fold. Як відомо, це перший складний смартфон, репутація якого була дещо підмочена. Після перших тестів новинка показала свої слабкі сторони.

Зокрема, під час складання екран телефону ламався. Раніше експерти попереджали Самсунг, що цьому телафону рано виходити на ринок. Тим не менше в компанії вирішили йти до кінця, однак спочатку буде здійснено редизайн смартфону.

Нагадаємо, корейський гігант представив новинку цієї весни. Коли вона з’явиться у відкритому продажу поки невідомо. Однак відома ціна на такий пристрій. За нього у Самсунг хочуть брати по $1980.

«Samsung розраховував представити перший у світі складний смартфон, щоб кинути виклик компанії Apple Inc. і розширити свою перевагу над китайськими конкурентами, такими як Huawei Technologies Co. Натомість деякі моделі показали проблеми після декількох днів використання. Пластиковий шар, що покриває екран, був видалений, і на верхній частині шарніра, де відкривався гаджет, розвивалася невелика тріщина», - нагадали критики.