Банкнота номіналом 1000 гривень провалила тест на естетичність

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 10:19

Українські шрифтові дизайнери та художник-графік оцінили дизайн банкноти найвищого номіналу – 1000 грн.

Новину передає «Преса України».

Шрифтові дизайнери Андрій Шевченко та Богдан Гдаль, а також художник-графік Олег Петренко-Заневський провели експертизу нової банкноти номіналом одна тисяча гривень, яка з’явиться в обігу з 25 жовтня.

«По-перше, шрифтів просто забагато. Дизайнерам-початківцям спеціально не радять використовувати більше трьох шрифтів в одному макеті, а на цій банкноті я нарахував одинадцять. По-друге, шрифти занадто різнорідні. Існують певні правила їх поєднання, і порушувати їх треба дуже свідомо», - зазначив Шевченко.

Він додав, що деякі літери мають сумнівний контур. Зокрема, «слабкі передні ноги» -л-м- у «Володимир» чи «слабка горизонталь» -н-, «товста спинка» -я-. Засловами експерта, такі літери зазвичай притаманні аматорській і, ймовірно, неліцензійній кирилізації.

«Оскільки шрифт Bickham Script, використаний у написі «Одна тисяча гривень», має офіційну кирилізацію, то майже напевно на банкнотах бачимо піратську кирилізацію з російських рук», - додав він.

За словами експерта, є проблеми з компонуванням.

«Чому, наприклад, «Володимир Вернадський» набрано двома шрифтами? Чому нахил їх літер не збігається? Чому в прізвищі настільки збільшена велика літера? Про такі дрібниці, як поправний кернінг, просто промовчу. На звороті купюри цифри номіналу (найголовніша, в принципі, інформація) зненацька міняють шрифт. Чому і навіщо, незрозуміло», - зазначив Шевченко.

Серед іншого – нечитабельний знак гривні.

«Пошук показує, що автор шрифту Bickham Script Річард Ліптон робив його кирилізацію у 2016 році. Деякі форми літер (шрифт Bickham Script Pro 3) в його виконанні відрізняються від тих, що використані на купюрі 1000 гривень», - додав Богдан Гдаль.

Олег Петренко-Заневський в свою чергу зауважив, що портрети ґравіровані майстерно, але «решта пластичного змісту — суцільне дилетанство».

«Чим обумовлено сумнівне кольорове рішення і випадки пластичної напруги (один з наочних прикладів — останній нулик «1000» підпирає бороду Вернадському:)? Чому певні композиційні блоки гуляють площиною? Невже заборонено збудувати модульну сітку і триматися її? Чому така ряснота шрифтова?» - зазначив він.

