Селін Діон показала стильну сукню

АСА визначило, з якою кількістю послідновників у соцмережі можна вважати себе знаменитістю 09:14
Покупки українців за кордоном: За айфон доведеться доплачувати 4 тисячі гривень 07:54
Тупе бидло Порошенко дав команду побити журналіста – Онищенко 07:11
У Мінрегіонбуді запропонували поділити вулиці за європейським типом 06:31
У Мінфіні розповіли, коли українці отримають мінімалку 5 тисяч гривень 14:02
Сотні морських котиків заполонили каліфорнійське узбережжя 12:32
Синоптики оголосили в Україні помаранчевий рівень небезпеки 10:49
Світоліна може показати не найкращий теніс на Вімблдоні – експерт 14:02
Путін стоячи прослухав український гімн у Мінську (ВІДЕО) 13:36
Я б дозволив Донецьку і Луганську офіційну російську мову - Богдан 13:08
Українські медпрацівники почали обганяти IT-тішників за рівнем зарплати 12:31
Українці проголосували за Зеленського-актора та не проголосують за Вакарчука-ідіота — Онищенко 11:22
Майлі Сайрус представила дуже видовищне шоу на Glastonbury 2019 (ВІДЕО) 10:50
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
51-річна Селін Діон знову дебютувала у стильному наряді. На цей раз зірка приміряла образ сучасної нареченої.
Новину передає «Преса України».
51-річна Селін Діон постала перед публікою в в короткій атласній сукні весільного типу. Драматичні пишні рукава створювали ефект об’ємного наряду. У такому вигляді зірка з’явилась на виставці Alexandre Vauthier Paris Fashion Show.
Варто зазначити, що співачка дуже любить розкішний дорогий одяг та взуття. Останнім часом вона часто з’являється на публіці в екстравагантних нарядах. Тим не менше критику в свою сторону вона не чує, адже всі наряди підібрані зі смаком.
«Чудова, неймовірна, завжди молода. Це наша Селін Діон!» - прокоментували її новий образ у Мережі.
«Боюсь уявити, скільки ця сукня коштує. Вона дійсно неймовірна», - також з’явилось у коментарях.
09:14: АСА визначило, з якою кількістю послідновників у соцмережі можна вважати себе знаменитістю
07:54: Покупки українців за кордоном: За айфон доведеться доплачувати 4 тисячі гривень
07:11: Тупе бидло Порошенко дав команду побити журналіста – Онищенко
06:31: У Мінрегіонбуді запропонували поділити вулиці за європейським типом
14:02: У Мінфіні розповіли, коли українці отримають мінімалку 5 тисяч гривень
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.