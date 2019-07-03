Селін Діон показала стильну сукню

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 09:42

51-річна Селін Діон знову дебютувала у стильному наряді. На цей раз зірка приміряла образ сучасної нареченої.

Новину передає «Преса України».

51-річна Селін Діон постала перед публікою в в короткій атласній сукні весільного типу. Драматичні пишні рукава створювали ефект об’ємного наряду. У такому вигляді зірка з’явилась на виставці Alexandre Vauthier Paris Fashion Show.

Варто зазначити, що співачка дуже любить розкішний дорогий одяг та взуття. Останнім часом вона часто з’являється на публіці в екстравагантних нарядах. Тим не менше критику в свою сторону вона не чує, адже всі наряди підібрані зі смаком.

«Чудова, неймовірна, завжди молода. Це наша Селін Діон!» - прокоментували її новий образ у Мережі.

«Боюсь уявити, скільки ця сукня коштує. Вона дійсно неймовірна», - також з’явилось у коментарях.