АСА визначило, з якою кількістю послідновників у соцмережі можна вважати себе знаменитістю

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 09:14

Інтернет-спільнота ризикує підпорядковуватись правилам реклами. Стало відомо, кому доведеться платити у разі публікації рекламного посту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня стало відомо, що Управління стандартів реклами (ASA) дало добро на те, аби вважати користувачів соцмереж з понад 30 тисячами послідовниками знаменитостями.

Відповідна постанова з’явилась після того, як блогер Сара Уіллокс Кнотт опублікувала на своїй сторінці у соцмережі фото з засобами для боротьби з безсонням та зробила посилання на TheMamaLife.

Пост був помічений як рекламна кампанія. Компанія, Санофі заявила, що Сара Уіллокс Кнотт не знаменитість, тому не варто позначати пост як рекламний і, відповідно, платити за нього.

Проте в АСА відхилили аргументи Санофі, додавши, що з 32 тисячами послідовників пані Уіллокс Кнотт була використана TheMamaLife як знаменитість.

«Ми вважаємо, що вона прорекламувала препарат маючи понад 30 тисяч послідовників», - йдеться у повідомленні.

В результаті ASA заборонила рекламу і заявила, що компанія Sanofi не повинна знову використовувати знаменитостей або представників соціальних медіа, щоб рекламувати ліки.

Так, будь-яка людина з більш ніж 30 000 послідовників в соціальних медіа тепер вважається знаменитістю і підпорядковується правилам реклами.