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Українці платитимуть 100 гривень за пачку сигарет

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 08:35
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Українці платитимуть 100 гривень за пачку сигарет

Представники компанії «Philip Morris Україна» попередили, що українці можуть розраховувати на разюче підвищення цін на сигарети.

Новину передає «Преса України».

Тютюнова компанія «Philip Morris Україна» спрогнозувала підвищення цін на сигарети в країні в колосальні три рази. Так, курці будуть платити 100 гривень за пачку. Таке подорожчання очікується в 2025 році.

Відповідну інформацію надала директор з корпоративних зв'язків Наталія Бондаренко.

«Сигарети в 2025 році, якщо ціна буде продовжувати рости такими темпами, будуть коштувати близько 100 гривень», - заявила вона.

Бондаренко також нагадала, що з 2016 до 2019 року ціна на пачку сигарет зросла з 15 до 35 гривень за пачку. Вона пояснила такий хід подій. Так, одна з головних причин - непропорційне зростання акцизів щодо зростання доходу населення.

Бондаренко зауважила, що з ростом цін на тютюнові вироби в Україні виріс тіньовий ринок, а саме на 2,1 п.п. до 6,5% до 2019 року в порівнянні з початком 2018 року.

«Згідно з даними дослідження компанії Kantar TNS рівень нелегального ринку з початку року склав 6,5%, (при минулорічному показнику в 4,4%)», - додала вона.

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