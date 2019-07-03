Українці платитимуть 100 гривень за пачку сигарет

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 08:35

Представники компанії «Philip Morris Україна» попередили, що українці можуть розраховувати на разюче підвищення цін на сигарети.

Новину передає «Преса України».

Тютюнова компанія «Philip Morris Україна» спрогнозувала підвищення цін на сигарети в країні в колосальні три рази. Так, курці будуть платити 100 гривень за пачку. Таке подорожчання очікується в 2025 році.

Відповідну інформацію надала директор з корпоративних зв'язків Наталія Бондаренко.

«Сигарети в 2025 році, якщо ціна буде продовжувати рости такими темпами, будуть коштувати близько 100 гривень», - заявила вона.

Бондаренко також нагадала, що з 2016 до 2019 року ціна на пачку сигарет зросла з 15 до 35 гривень за пачку. Вона пояснила такий хід подій. Так, одна з головних причин - непропорційне зростання акцизів щодо зростання доходу населення.

Бондаренко зауважила, що з ростом цін на тютюнові вироби в Україні виріс тіньовий ринок, а саме на 2,1 п.п. до 6,5% до 2019 року в порівнянні з початком 2018 року.

«Згідно з даними дослідження компанії Kantar TNS рівень нелегального ринку з початку року склав 6,5%, (при минулорічному показнику в 4,4%)», - додала вона.