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Покупки українців за кордоном: За айфон доведеться доплачувати 4 тисячі гривень

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 07:54
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Покупки українців за кордоном: За айфон доведеться доплачувати 4 тисячі гривень

Українські шопери почали платити податки та мито за закордонні товари вартістю  понад 100 євро.

Новину передає «Преса України».

З 1 липня вступили в силу нові зміни щодо зниження неоподатковуваної вартості товарів у міжнародних поштових відправленнях. Так, відтепер неоподатковуються товари на суму до 100 євро. Все, що вище, оподатковується 20%. Також треба сплатити мито 10%

Не всі покупці товарів в іноземних інтернет-магазинах зрозуміли, скільки ж доведеться переплачувати. Для прикладу, за покупку вартістю 120 євро за «лишні» 20 євро покупцю нарахують ПДВ 4 євро. За кросівки вартістю 200 євро ПДВ складе 20 євро, а ввізне мито 5 євро. Разом 25 євро.

За словами експертів, з таким ходом подій вітчизняні рітейлери очікують, що українці більше купуватимуть в українських реальних та онлайн магазинах.

Тим часом голова профільного парламентського комітету з питань налогобложения Ніна Южаніна заявила, що нововведення не сильно вдарить по простих українцях, адже частка посилок, дорожче 150 євро не перевищує 1,4%.

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