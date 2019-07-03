Тупе бидло Порошенко дав команду побити журналіста – Онищенко

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 07:11

Олексндр Онищенко попередив, що Петру Порошенку не зійде з рук побиття журналіста Владислава Бовтрука. Останній, як відомо, знімав репортаж на мітингу Порошенка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 липня, політик Олександр Онищенко заявив, що на ініційованому Петром Порошенком «майдані» було побито журналіста. Мова йде про представника видання «Старна» Владислава Бовтрука.

«Сьогодні тупе бидло Порошенко дав команду побити журналіста видання «Страна» на своєму Майдані імені Порошенко. Готуйтеся Петро Олексійович. Країна вам цього не пробачить ....», - написав він на своїй сторінці у соцмережі.

Нагадаємо, вчора відбувся мітинг на підтримку лідера ПЄС Петра Поошенка. Зігнані «порохолюби» виступали проти реєстрації ЦВК кандидатами в депутати Анатолія Шарія та Андрія Клюєва.

«Я підійшов ближче, щоб зняти інцидент і тут же отримав удар в обличчя від одного з учасників мітингу - чоловіка близько 50 років. Удар був такої сили, що я впав. Після чого мене, вже лежачого, продовжили бити ногами. Я піднявся і чітко сказав, що я журналіст після чого мене облили водою і почали кричати «тобі мало? Додати?». У цей момент прийшла поліція і вивела мене з натовпу. Зараз йду писати заяву до відділку», - розповів потерпілий.