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В Україні збираються поділити вулиці за європейським типом. Стало відомо, що зміниться.
Новину передає «Преса України».
У Мінрегіонбуді виступили з ініціативою ввести в Україні класифікацію вулиць за функціональним призначенням. Відповідна норма буде внесена в проект змін до Державних будівельних норм (ДБН) «Вулиці і дороги населених пунктів.
Як зазначають автори ідеї, робота транспорту буде ефективнішою, а умови для пішоходів – безпечнішими.
Нагадаємо, у Європі вулиці часто класифікують за функціональним призначенням: для пішоходів, велосипедистів, для громадського транспорту, автомобілів або суміжного руху.
«За таким принципом організовані вулиці в багатьох містах Європи. Саме тому вони є комфортними та зручними для проживання і пересування людей», - розповіли в Мінрегіонбуді.
Наразі в Україні діє класифікація вулиць і доріг залежно від групи населених пунктів.
06:31: У Мінрегіонбуді запропонували поділити вулиці за європейським типом
14:02: У Мінфіні розповіли, коли українці отримають мінімалку 5 тисяч гривень
12:32: Сотні морських котиків заполонили каліфорнійське узбережжя
10:49: Синоптики оголосили в Україні помаранчевий рівень небезпеки
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