У Мінрегіонбуді запропонували поділити вулиці за європейським типом

Аня Мартинюк 03 липня 2019, 06:31

В Україні збираються поділити вулиці за європейським типом. Стало відомо, що зміниться.

Новину передає «Преса України».

У Мінрегіонбуді виступили з ініціативою ввести в Україні класифікацію вулиць за функціональним призначенням. Відповідна норма буде внесена в проект змін до Державних будівельних норм (ДБН) «Вулиці і дороги населених пунктів.

Як зазначають автори ідеї, робота транспорту буде ефективнішою, а умови для пішоходів – безпечнішими.

Нагадаємо, у Європі вулиці часто класифікують за функціональним призначенням: для пішоходів, велосипедистів, для громадського транспорту, автомобілів або суміжного руху.

«За таким принципом організовані вулиці в багатьох містах Європи. Саме тому вони є комфортними та зручними для проживання і пересування людей», - розповіли в Мінрегіонбуді.

Наразі в Україні діє класифікація вулиць і доріг залежно від групи населених пунктів.