У Мінфіні розповіли, коли українці отримають мінімалку 5 тисяч гривень

Аня Мартинюк 02 липня 2019, 14:02

Стало відомо, коли працюючі на мінімальну зарплату українці, можуть очікувати оклад у розмірі 5 тисяч гривень і більше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, у Мінфіні розповіли, коли громадяни України можуть очікувати мінімальну зарплату в 5 тисяч гривень. Так, стільки українці можуть отримувати не раніше 2021 року. Про це йдеться в макроекономічному прогнозі міністерства.

За прогнозом Мінфіну, у 2019 році мінімальна зарплата становить 4173 грн, а вже у 2020 вона доросте до 4723 грн. У 2021 році можна очікувати зарплату в 5003 грн. У 2022 році мінімалка дотягне до 5290 грн.

«До мінімальної зарплати прив'язані і пенсії для українців, які мають повний стаж і вік від 65 років. Нагадаємо, мінімальна пенсія з 1 липня зросла. Тепер вона складе 1564 грн. Наступний перерахунок пенсій у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму в країні буде проведено в грудні 2019 року», - відзначили у відомстві.