В МАУ підвищили тарифи на вибір пасажирського місця

Аня Мартинюк 02 липня 2019, 13:33

МАУ порадувала пасажирів підняттям тарифів. Стало відомо, за що та скільки доведеться доплатити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що авіакомпанія МАУ порадувала мандрівників нововведенням. Так, авіаперевізник підвищив тарифи на послугу вибір пасажирського місця.

Так, мандрівникам доведеться платити на один євро більше. Тим часом за вибір місця на далекомагістральному рейсі доведеться заплатити на десять євро більше. Відповідну інформацію надали у прес-службі авіакомпанії МАУ.

«Найдорожче вибирати місця для далекомагістральних рейсів. Вартість вибору місця збільшилася на 10 євро і тепер становить 45 євро», - відзначили журналісти.

Нагадаємо, раніше в компанії Ігоря Коломойського МАУ можна було безкоштовно обирати місце.