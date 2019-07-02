У Криму почали травити байки про 2 мільйони туристів

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Кримські окупанти заявили, що на півострові спостерігається велика кількість туристів. А саме з «Росії та України».
Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, російські пропагандистські канали повідомили, що на анексований півострів Крим масово рвонули туристи. Уже традиційно окупанти намагаються малювати картину вдалого курортного сезону.
На цей раз росЗМІ зазначили, що у Крим прибуло понад 2,2 млн туристів. Це на 11% більше аналогічного показника 2018 року. Зокрема, такі дані навів так званий голова Криму Сергій Аксьонов.
«57% відпочиваючих прибуло на півострів по Кримському мосту. Зазначу, що з початку року по мосту в Крим приїхало близько 760 тисяч автотранспортних засобів, в тому числі близько 12,6 тисяч автобусів. Середнє завантаження працюючих засобів розміщення - 70%. У п'яти регіонах вона перевищує середній рівень. Це Бахчисарайський район (90%), Євпаторія (84%), Саки (83%), Алушта (82%), Ленінський район (75% ). І ще одна цифра: понад 200 тисяч туристів прибули з України», - запевнив Аксьонов.
Як повідомлялось раніше, російські ЗМІ повідомили, що росіяни не обирають Крим для відпочинку, адже поїздка в Туреччину та Єгипет у літній період куди вигідніша та цікавіша.
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