Сотні морських котиків заполонили каліфорнійське узбережжя

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Фотограф Самуель Моріс показав сотні морських котиків, які встелили своїми тілами каліфорнійське узбережжя. Стало відомо, чому тварини раптово вийшли на берег.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що на пляжі в Піодрас-Бланкас Скеленос Рукері, біля Сан-Симеона розляглись сотні морських котиків. Вони бувально вкрили каліфорнійське узбережжя своїими тілами. Вражаючі знімки зробив фотограф природи Самуель Моріс.
За його словами, великі тварини просто не залишили місця для інших.
«Вони виповзли на берег аби погрітись на сонечку», - прокоментував Моріс.
До слова, на берегах Сан-Симеона іноді можна нарахувати до 17 тисяч морських котиків.
«Так, їх популяція дуже велика», - підсумував фотограф.
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