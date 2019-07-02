23-річна телезірка здивувала відвертим купальником

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Британська зірка малих екранів Хлоя Фері була помічена у досить відвертому купальнику блакитного кольору. Так, він ледь прикривав соромні місця.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, у Мережі з'явилась серія відвертих знімків, на яких зафіксовано британську зірку телешоу Хлою Фері. Так, вона обрала для відпочинку блакитний міні-купальник, який ледву утримував її пишні форми.
У такому вигляді знаменитість помітили на Ібіці. Варто зазначити, що 23-річна Хлоя Фері не приховує, що вдається до пластики. Зокрема, можна помітити, що жінка підкоректувала обличчя, збільшила груди та відкачала жир з бедер.
«Господи, що це? Хто це? Навіщо вона це робить?» - коротко прокоментували знімки зірки у Мережі.
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