Тимошенко заговорила про об'єднання з Вакарчуком

Аня Мартинюк 02 липня 2019, 11:21

Юлія Тимошенко заявила, що може об'єднатися у Раді з двома партіями. ПЕС у цьому списку нема.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко не виключає об'єднання у ВРУ з партіями «Слуга Народу» Володимира Зеленського та «Голос» Святослава Вакарчука.

«Безумовно, ми можемо об’єднати зусилля в коаліції чи не в коаліції зі «Слугою народу» і з «Голосом», але в тому випадку, якщо ми зможемо прокласти правильний шлях», – заявила вона, виступаючи в ефірі одного з українських телеканалів.

Тимошенко додала, що вона хоче побачити іншу Україну. Політик також запевнила, що посади їй не важливі.

«Якщо ти якійсь справі присвятив все життя, то найгірше, що для тебе це побачити фіаско цієї справи. Справа мого життя – це мій досвід, мої знання і можливості команди вкласти в реальне відродження, відновлення та становлення України. Я не хочу, щоб наша спільна робота протягом 20 років закінчилася просто тим, що ми всі разом, як нація, як народ не зможемо досягти цієї мети. І тому не в посадах справа», – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко поставила Святослава Вакарчука у незручне становищем питанням про ціну на газ для українців. Так, він не знає, скільки платять прості українці.