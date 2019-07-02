Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Я б дозволив Донецьку і Луганську офіційну російську мову - Богдан
  • Українці – найсексуальніша нація - Big 7 Travel
  • Кум Путіна домовився про звільнення українських полонених

Синоптики оголосили в Україні помаранчевий рівень небезпеки

Аня Мартинюк 02 липня 2019, 10:49
Версія для друку
Синоптики оголосили в Україні помаранчевий рівень небезпеки

В Україні спостерігатимуться грози та шквали. Синоптики закликали готуватись до високого рівня пожежної небезпеки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, синоптики оголосили в Україні штормове попередження та помаранчевий рівень небезпеки для майже усієї української території. В Укргідрометцентрі зазначили, що у багітьох регіонах втримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«2 липня вночі в західних і північних областях, вдень по країні, крім півдня, грози, шквали 15-20 м/с, в західних, північних і центральних областях місцями шквали 25-30 м/с, град, сильні дощі (II рівень небезпеки, помаранчевий). 1-5 липня в Україні, крім більшості районів західних і північних областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - зазначили у Гідрометцентрі.

Як повідомлялось раніше, український синоптик Наталія Діденко попереджала, що 2 липня з півночі до України дійде атмосферний фронт.

«Він принесе на північні області України, місцями на Захід, Центр, а ввечері й на Харківщину короткочасні дощі та грози. На решті території буде сухо та сонячно», - зазначала синоптик.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції