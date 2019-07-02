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В Україні спостерігатимуться грози та шквали. Синоптики закликали готуватись до високого рівня пожежної небезпеки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, синоптики оголосили в Україні штормове попередження та помаранчевий рівень небезпеки для майже усієї української території. В Укргідрометцентрі зазначили, що у багітьох регіонах втримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
«2 липня вночі в західних і північних областях, вдень по країні, крім півдня, грози, шквали 15-20 м/с, в західних, північних і центральних областях місцями шквали 25-30 м/с, град, сильні дощі (II рівень небезпеки, помаранчевий). 1-5 липня в Україні, крім більшості районів західних і північних областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - зазначили у Гідрометцентрі.
Як повідомлялось раніше, український синоптик Наталія Діденко попереджала, що 2 липня з півночі до України дійде атмосферний фронт.
«Він принесе на північні області України, місцями на Захід, Центр, а ввечері й на Харківщину короткочасні дощі та грози. На решті території буде сухо та сонячно», - зазначала синоптик.
10:49: Синоптики оголосили в Україні помаранчевий рівень небезпеки
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