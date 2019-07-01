Світоліна може показати не найкращий теніс на Вімблдоні – експерт

Аня Мартинюк 01 липня 2019, 14:02

Тенісний експерт попередив, що цьогоріч від Еліни Світоліни не варто чекати гарних результатів на Вімблдоні. Свою думку він обгрунтував.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 липня, футбольний та тенісний експерт Всеволод Кевлич попередив, що цьогоріч на Вімблдоні кожна з топ-20 тенісисток може перемогти.

«Зараз середина тенісного сезону. Може скластися враження, що гравці підходять до турніру в оптимальних своїх кондиціях. Але це не зовсім так. Найкраща форма у гравців у січні - на відкритому чемпіонаті Австралії, коли тільки розпочинається сезон. Тоді ще немає втоми і болячки не дошкуляють», – додав він.

За його словами, гордість України Еліна Світоліна наразі страждає через травму коліна.

«Через цю травму українка не може нормально грати вже не перший турнір. Сподівань на те, що вона покаже найкращий теніс на Вімблдоні небагато», - підсумував він.