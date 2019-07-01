Ремонт кондиционеров: Частые причины поломки

zmxn 29 червня 2019, 13:48

Что может испортить настроение больше, чем поломка кондиционера в жаркий летний день? Разве что поломка кондиционера в очень жаркий летний день. Нормальная комнатная температура согласно научным вычислениям составляет примерно от 20 до 25 градусов. Если температура воздуха в помещении превышает 26-27 С, человек начинает чувствовать себя неважно, понижается работоспособность, а раздражительность повышается.

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Частые причины поломки климатического оборудования:

Неправильный монтаж. Проблемы, связанные с ним могут проявиться как сразу, так и спустя месяц после установки.

Неправильная эксплуатация кондиционера. Например, включение кондиционера на обогрев при минусовой температуре может повлечь за собой неисправность из-за повышенной нагрузки на компрессор.

Несвоевременная чистка или дозаправка. Сильно загрязнённый кондиционер хуже работает – менее эффективно, потребляя больше электроэнергии. Возникающее избыточное давление в системе может вывести из строя компрессор. Нехватка в системе фреона также существенное ухудшает охлаждение воздуха в помещении. Если количество фреона упадет ниже допустимого уровня, произойдет перегрев компрессора и его заклинивание.

Плохое сервисное обслуживание или его полное отсутствие. Кондиционер может проработать достаточно долго без обслуживания и дозаправки хладагентом, особенно если он используется неинтенсивно, но рано или поздно отсутствие надлежащего ухода приведет к поломке оборудования. Сэкономив на регулярном обслуживании, Вы впоследствии потратите намного больше на ремонт или замену техники.

Механические повреждения. Внешний блок кондиционера может повредить упавшая во время грозы ветка или отвалившаяся по весне сосулька. Внутренние блоки чаще всего страдают из-за неосторожных действий в процессе ремонта, перестановки габаритных предметов и т.д.

Несоответствие электропроводки требованиям. Внезапные перепады напряжения в электросети представляют собой основную опасность для различной техники как в доме, так и в офисе. Особенно чувствительны к перепадам напряжения инверторные кондиционеры

Ремонт промышленных и полупромышленных кондиционеров

Чем сложнее оборудование, тем больше времени потребуется на его диагностику и ремонт. Ремонт громоздких сплит-установок и мульти-сплит систем – инверторных, потолочных и кассетных кондиционеров, как правило, является плановым. И ломаются они не реже бытовых, ведь повышенная нагрузка на промышленные кондиционеры способствует более быстрому снашиванию деталей.

Крупные промышленные климатические устройства требуют регулярного обслуживания и диагностики, поскольку из-за выхода из строя охлаждающего оборудования остановится технический процесс коммерческого объекта, а это гарантировано повлечёт за собой большие финансовые потери.

Ремонт кассетных кондиционеров имеет свои сложности. Иногда требуется разбирать систему полностью, чтобы добраться до причины неисправности. Затрудненный доступ к межблочным коммуникациям усложняет диагностику и ремонт. Многие модели оснащены функцией самодиагностики, но и эту информацию необходимо правильно анализировать. Недостаток профильных знаний у мастера может привести к ошибкам при диагностике, поэтому очень важно обращаться к опытным специалистам.

Важно! Ремонт промышленных и полупромышленных кондиционеров должен производиться исключительно профессионалами, обладающими необходимыми знаниями и навыками. В свою очередь, компания, занимающаяся подобными ремонтами, должна иметь соответствующие лицензии.

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