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Ремонт кондиционеров: Частые причины поломки

zmxn 29 червня 2019, 13:48
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Ремонт кондиционеров: Частые причины поломки

Что может испортить настроение больше, чем поломка кондиционера в жаркий летний день? Разве что поломка кондиционера в очень жаркий летний день. Нормальная комнатная температура согласно научным вычислениям составляет примерно от 20 до 25 градусов. Если температура воздуха в помещении превышает 26-27 С, человек начинает чувствовать себя неважно, понижается работоспособность, а раздражительность повышается.

Для того чтобы в кратчайшие сроки восстановить необходимый микроклимат в помещении, заказывайте ремонт кондиционеров в Киеве у компании SCU, и наши мастера быстро устранят неисправность. Мы предлагаем доступные цены и качественное обслуживание.

Частые причины поломки климатического оборудования:

  • Неправильный монтаж. Проблемы, связанные с ним могут проявиться как сразу, так и спустя месяц после установки.
  • Неправильная эксплуатация кондиционера. Например, включение кондиционера на обогрев при минусовой температуре может повлечь за собой неисправность из-за повышенной нагрузки на компрессор.
  • Несвоевременная чистка или дозаправка. Сильно загрязнённый кондиционер хуже работает – менее эффективно, потребляя больше электроэнергии. Возникающее избыточное давление в системе может вывести из строя компрессор. Нехватка в системе фреона также существенное ухудшает охлаждение воздуха в помещении. Если количество фреона упадет ниже допустимого уровня, произойдет перегрев компрессора и его заклинивание.
  • Плохое сервисное обслуживание или его полное отсутствие. Кондиционер может проработать достаточно долго без обслуживания и дозаправки хладагентом, особенно если он используется неинтенсивно, но рано или поздно отсутствие надлежащего ухода приведет к поломке оборудования. Сэкономив на регулярном обслуживании, Вы впоследствии потратите намного больше на ремонт или замену техники.
  • Механические повреждения. Внешний блок кондиционера может повредить упавшая во время грозы ветка или отвалившаяся по весне сосулька. Внутренние блоки чаще всего страдают из-за неосторожных действий в процессе ремонта, перестановки габаритных предметов и т.д.
  • Несоответствие электропроводки требованиям. Внезапные перепады напряжения в электросети представляют собой основную опасность для различной техники как в доме, так и в офисе. Особенно чувствительны к перепадам напряжения инверторные кондиционеры

Ремонт промышленных и полупромышленных кондиционеров

Чем сложнее оборудование, тем больше времени потребуется на его диагностику и ремонт. Ремонт громоздких сплит-установок и мульти-сплит систем – инверторных, потолочных и кассетных кондиционеров, как правило, является плановым. И ломаются они не реже бытовых, ведь повышенная нагрузка на промышленные кондиционеры способствует более быстрому снашиванию деталей.

Крупные промышленные климатические устройства требуют регулярного обслуживания и диагностики, поскольку из-за выхода из строя охлаждающего оборудования остановится технический процесс коммерческого объекта, а это гарантировано повлечёт за собой большие финансовые потери.

Ремонт кассетных кондиционеров имеет свои сложности. Иногда требуется разбирать систему полностью, чтобы добраться до причины неисправности. Затрудненный доступ к межблочным коммуникациям усложняет диагностику и ремонт. Многие модели оснащены функцией самодиагностики, но и эту информацию необходимо правильно анализировать. Недостаток профильных знаний у мастера может привести к ошибкам при диагностике, поэтому очень важно обращаться к опытным специалистам.

Важно! Ремонт промышленных и полупромышленных кондиционеров должен производиться исключительно профессионалами, обладающими необходимыми знаниями и навыками. В свою очередь, компания, занимающаяся подобными ремонтами, должна иметь соответствующие лицензии.

Если Вам нужен грамотный мастер, обращайтесь в компанию SCU, больше информации найдете на нашем сайте: scu.com.ua . Мы предлагаем качественный ремонт и доступные цены. Опытные специалисты быстро определят и устранят причину неисправности кондиционера. Кроме того, во время ремонта кондиционера будут использоваться только качественные оригинальные детали и комплектующие, что гарантирует длительную работу устройства при правильной эксплуатации.

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