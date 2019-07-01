Ремонт кондиционеров: Частые причины поломки

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Что может испортить настроение больше, чем поломка кондиционера в жаркий летний день? Разве что поломка кондиционера в очень жаркий летний день. Нормальная комнатная температура согласно научным вычислениям составляет примерно от 20 до 25 градусов. Если температура воздуха в помещении превышает 26-27 С, человек начинает чувствовать себя неважно, понижается работоспособность, а раздражительность повышается.
Для того чтобы в кратчайшие сроки восстановить необходимый микроклимат в помещении, заказывайте ремонт кондиционеров в Киеве у компании SCU, и наши мастера быстро устранят неисправность. Мы предлагаем доступные цены и качественное обслуживание.
Частые причины поломки климатического оборудования:
Чем сложнее оборудование, тем больше времени потребуется на его диагностику и ремонт. Ремонт громоздких сплит-установок и мульти-сплит систем – инверторных, потолочных и кассетных кондиционеров, как правило, является плановым. И ломаются они не реже бытовых, ведь повышенная нагрузка на промышленные кондиционеры способствует более быстрому снашиванию деталей.
Крупные промышленные климатические устройства требуют регулярного обслуживания и диагностики, поскольку из-за выхода из строя охлаждающего оборудования остановится технический процесс коммерческого объекта, а это гарантировано повлечёт за собой большие финансовые потери.
Ремонт кассетных кондиционеров имеет свои сложности. Иногда требуется разбирать систему полностью, чтобы добраться до причины неисправности. Затрудненный доступ к межблочным коммуникациям усложняет диагностику и ремонт. Многие модели оснащены функцией самодиагностики, но и эту информацию необходимо правильно анализировать. Недостаток профильных знаний у мастера может привести к ошибкам при диагностике, поэтому очень важно обращаться к опытным специалистам.
Важно! Ремонт промышленных и полупромышленных кондиционеров должен производиться исключительно профессионалами, обладающими необходимыми знаниями и навыками. В свою очередь, компания, занимающаяся подобными ремонтами, должна иметь соответствующие лицензии.
Если Вам нужен грамотный мастер, обращайтесь в компанию SCU, больше информации найдете на нашем сайте: scu.com.ua . Мы предлагаем качественный ремонт и доступные цены. Опытные специалисты быстро определят и устранят причину неисправности кондиционера. Кроме того, во время ремонта кондиционера будут использоваться только качественные оригинальные детали и комплектующие, что гарантирует длительную работу устройства при правильной эксплуатации.
13:36: Путін стоячи прослухав український гімн у Мінську (ВІДЕО)
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11:22: Українці проголосували за Зеленського-актора та не проголосують за Вакарчука-ідіота — Онищенко
10:50: Майлі Сайрус представила дуже видовищне шоу на Glastonbury 2019 (ВІДЕО)
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