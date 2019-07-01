Путін стоячи прослухав український гімн у Мінську (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 01 липня 2019, 13:36

Володимир Путін встав під час програшу гімну України на церемонії нагородження переможців «Європейських ігор».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 липня, стало відомо, що президент РФ Володимир Путін взяв участь у закритті «Європейських ігор». Так, кремлівський лідер був присутній на поєдинку боксерів Мусліма Гаджімагомедова і Владислава Смяглікова. Як відомо, поєдинок завершився перемогою росіянина.

Однак, цікаве зовсім не це. Під час нагородження українця Олександра Хижняка, переможця боксерських змагань у ваговій категорії до 75 кілограм, було включено гімн України. Усі присутні, в тому числі Путін, прослухали його стоячи.

Нагадаємо, на ІІ Європейських іграх Олександр Хижняк переміг італійця Сальваторе Кавалларо. В результаті українські боксери вибороли у Мінську-2019 дві золоті, одну срібну та одну бронзову нагороду.