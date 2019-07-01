Путін стоячи прослухав український гімн у Мінську (ВІДЕО)

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Володимир Путін встав під час програшу гімну України на церемонії нагородження переможців «Європейських ігор».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 липня, стало відомо, що президент РФ Володимир Путін взяв участь у закритті «Європейських ігор». Так, кремлівський лідер був присутній на поєдинку боксерів Мусліма Гаджімагомедова і Владислава Смяглікова. Як відомо, поєдинок завершився перемогою росіянина.
Однак, цікаве зовсім не це. Під час нагородження українця Олександра Хижняка, переможця боксерських змагань у ваговій категорії до 75 кілограм, було включено гімн України. Усі присутні, в тому числі Путін, прослухали його стоячи.
Нагадаємо, на ІІ Європейських іграх Олександр Хижняк переміг італійця Сальваторе Кавалларо. В результаті українські боксери вибороли у Мінську-2019 дві золоті, одну срібну та одну бронзову нагороду.
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