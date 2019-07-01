Я б дозволив Донецьку і Луганську офіційну російську мову - Богдан

Аня Мартинюк 01 липня 2019, 13:08

Андрій Богдан висловив думку з приводу російської – другої державної мови на Донбасі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 липня, голова Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан висловився з приводу позиції команди президента щодо державної мови Донбасу. За словами Богдана, він проти введення російської мови другої державної на Донбасі.

«Це поглиблює конфлікт. В даному випадку я – проти. Я сам зі Львова, у мене ж там «бандерівці», я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати», - зазначив він.

Однак Богдан додав, що дозволив би Донецьку і Луганську мати російську мову як регіональну «за умови, що після цього вони - території України».