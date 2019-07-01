Українські медпрацівники почали обганяти IT-тішників за рівнем зарплати

Аня Мартинюк 01 липня 2019, 12:31

Стало відомо, яким працівникам України готові платити високі зарплати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 липня, стало відомо, хто в Україні має найбільші зарплати. Так, у травні медпрацівникам пропонували найбільшу зарплату в Україні - 268 тисяч гривень. Про це розповів експерт з працевлаштування. Також зазначається, що найбільші зарплати мають ті люди, які переїжджали за кордон.

«Збільшення держзамовлення на природничо-математичні спеціальності й інженерні спеціальності стало реакцією на потреби роботодавців в країні. Ті останнім часом почали відчувати сильний кадровий голод і вже готові різко підвищувати заробітні плани хорошим працівникам. Завдяки цьому в агрономії працівники можуть отримувати зарплати, які цілком конкурують з європейськими. Зокрема, суми можуть досягати і 1000 і 1500 доларів. Тому українці готові міняти спеціалізацію і переучуватися навіть з юристів і філологів, серед яких нині існує висока конкуренція», - зазначили експерти.

Як повідомлялось раніше, зарплата міністра закордонних справ Павла Клімкіна склала понад 71 тисячу гривень.