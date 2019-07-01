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Стало відомо, яким працівникам України готові платити високі зарплати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 липня, стало відомо, хто в Україні має найбільші зарплати. Так, у травні медпрацівникам пропонували найбільшу зарплату в Україні - 268 тисяч гривень. Про це розповів експерт з працевлаштування. Також зазначається, що найбільші зарплати мають ті люди, які переїжджали за кордон.
«Збільшення держзамовлення на природничо-математичні спеціальності й інженерні спеціальності стало реакцією на потреби роботодавців в країні. Ті останнім часом почали відчувати сильний кадровий голод і вже готові різко підвищувати заробітні плани хорошим працівникам. Завдяки цьому в агрономії працівники можуть отримувати зарплати, які цілком конкурують з європейськими. Зокрема, суми можуть досягати і 1000 і 1500 доларів. Тому українці готові міняти спеціалізацію і переучуватися навіть з юристів і філологів, серед яких нині існує висока конкуренція», - зазначили експерти.
Як повідомлялось раніше, зарплата міністра закордонних справ Павла Клімкіна склала понад 71 тисячу гривень.
13:36: Путін стоячи прослухав український гімн у Мінську (ВІДЕО)
13:08: Я б дозволив Донецьку і Луганську офіційну російську мову - Богдан
12:31: Українські медпрацівники почали обганяти IT-тішників за рівнем зарплати
11:22: Українці проголосували за Зеленського-актора та не проголосують за Вакарчука-ідіота — Онищенко
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