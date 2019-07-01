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Липневу спеку розбавлять грози – синоптик

Аня Мартинюк 01 липня 2019, 11:53
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Липневу спеку розбавлять грози – синоптик

Наталія Діденко розповіла, як зміниться синоптична картина в Україні у найближчі дні.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 1 липня, український синоптик Наталія Діденко розповіла про погодні зміни, які наступлять у другий літній місяць. За її словами, у перший день тижня у більшості областей стовпчики термометрів покажуть до +30+35 градусів.

«Проте вже завтра, 2 липня, з півночі до нас наблизиться атмосферний фронт.

Він принесе на північні області України, місцями на Захід, Центр, а ввечері й на Харківщину короткочасні дощі та грози. На решті території буде сухо та сонячно», - розповіла вона.

У столиці 2-го липня атмосферний фронт сприятиме опадам у вигляді дощу. Ймовірні грози. Завтра, 2 липня, у Києві також послабне температура повітря, а саме до +26+28 градусів.

«У середу-четвер повітря стане свіжішим ще на кілька градусів.  Та й взагалі, до кінця тижня сильна спека в Україні малоймовірна, лише на Півдні та південному сході України високі градуси будуть осідати красивою засмагою на шиях трудівників та усій фігурі тимчасових ледарів-курортників», - підсумувала вона.

 

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