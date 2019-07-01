Липневу спеку розбавлять грози – синоптик

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Наталія Діденко розповіла, як зміниться синоптична картина в Україні у найближчі дні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 липня, український синоптик Наталія Діденко розповіла про погодні зміни, які наступлять у другий літній місяць. За її словами, у перший день тижня у більшості областей стовпчики термометрів покажуть до +30+35 градусів.
«Проте вже завтра, 2 липня, з півночі до нас наблизиться атмосферний фронт.
Він принесе на північні області України, місцями на Захід, Центр, а ввечері й на Харківщину короткочасні дощі та грози. На решті території буде сухо та сонячно», - розповіла вона.
У столиці 2-го липня атмосферний фронт сприятиме опадам у вигляді дощу. Ймовірні грози. Завтра, 2 липня, у Києві також послабне температура повітря, а саме до +26+28 градусів.
«У середу-четвер повітря стане свіжішим ще на кілька градусів. Та й взагалі, до кінця тижня сильна спека в Україні малоймовірна, лише на Півдні та південному сході України високі градуси будуть осідати красивою засмагою на шиях трудівників та усій фігурі тимчасових ледарів-курортників», - підсумувала вона.
11:22: Українці проголосували за Зеленського-актора та не проголосують за Вакарчука-ідіота — Онищенко
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13:57: Українці розкритикували «наркомана», який балотується в Раду
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