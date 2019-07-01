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Олександр Онищенко закликав пояснити Святославу Вакарчуку, що він рухається не в тому напрямку.
Новину передає «Преса України».
Біглий український депутат, автор книги «Петро П’ятий» Олександр Онищенко прокоментував передвиборчу агітацію Святослава Вакарчука. Як відомо, на минулому тижні партія «Голос», яку очолює Вакарчук, провела біля будівлі Верховної Ради акцію «Візьмемо Раду в свої руки».
Так, прихильники лідера «Океану Ельзи» взялися за руки та провели обряд хороводу. Свій коментар з цього приводу Олександр Онищенко залишив на офіційній сторінці у соцмережі.
«Потрібно терміново пояснити Святославу Вакарчуку одну принципову річ: Те, що люди проголосували за Зеленського-актора не означає, що вони готові голосувати за Вакарчука-ідіота», — написав він.
Тим часом інетрнет-спільнота підтримала Онищенка.
«Яскравість цієї особистості давно втратила свою значимість серед музикантів. З кожним новим виходом «хороводить» хлопця в напрямку цілком передбачуваного фіналу. І це його вибір», — з’явилось у коментарях.
11:22: Українці проголосували за Зеленського-актора та не проголосують за Вакарчука-ідіота — Онищенко
10:50: Майлі Сайрус представила дуже видовищне шоу на Glastonbury 2019 (ВІДЕО)
13:57: Українці розкритикували «наркомана», який балотується в Раду
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