Озвучено червневу зарплату Клімкіна

Аня Мартинюк 01 липня 2019, 10:14

Павло Клімкін, який скоро звільнить посаду міністра закордонних справ, встиг отримати за червень чималу зарплату.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 липня, стало відомо, яку зарплату у червні отримав міністр закордонних справ Павло Клімкін. Так, йому нарахували 42571 грн та 3 копійки. Відповідну інформацію надали у прес-службі МЗС.

До слова, сьогодні, 1 липня, парламентський комітет із закордонних справ розгляне питання про звільнення Павла Клімкіна та призначення на посаду міністра закордонних справ заступника голови Офісу президента Вадима Пристайко.

Тим часом журналісти зауважили, що в МЗС середня зарплата становить 24906 гривень. Як повідомлялось раніше, стало відомо, що перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов отримуватиме зарплату у розмірі 71,4 тис. гривень на місяць.

До слова, нещодавно у Кабміні дали добро на підняття зарплат чиновникам. Так, у постанові уряду №525 від 19 червня зазначено, що посадовий оклад мера Києва і голів обласних рад зросте з 15 400 гривень до 17 760 гривень.