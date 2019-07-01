Озвучено червневу зарплату Клімкіна

Майлі Сайрус представила дуже видовищне шоу на Glastonbury 2019 (ВІДЕО) 10:50
Українці розкритикували «наркомана», який балотується в Раду 13:57
Кім Кардашян роздяглась і показала тіло без білизни спандекс 08:52
Вчені показали, як виглядатимуть люди у 2100 році (ВІДЕО) 08:15
На Міжнародних змаганнях з подолання перешкод Україна виборола перше місце 07:08
В СБУ на важливій посаді трудитиметься топ-чиновник часів Януковича (ВІДЕО) 06:34
Інтернет-спільнота висміяла «Зе! Команду» на зустрічі з іноземцями 12:43
Путінські бойовики в «ЛНР» завершили перший етап відведення сил 10:24
Правдивые отзывы об автосалонах помогут вам "безболезненно" купить авто 07:25
Кум Путіна домовився про звільнення українських полонених 13:58
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Павло Клімкін, який скоро звільнить посаду міністра закордонних справ, встиг отримати за червень чималу зарплату.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 липня, стало відомо, яку зарплату у червні отримав міністр закордонних справ Павло Клімкін. Так, йому нарахували 42571 грн та 3 копійки. Відповідну інформацію надали у прес-службі МЗС.
До слова, сьогодні, 1 липня, парламентський комітет із закордонних справ розгляне питання про звільнення Павла Клімкіна та призначення на посаду міністра закордонних справ заступника голови Офісу президента Вадима Пристайко.
Тим часом журналісти зауважили, що в МЗС середня зарплата становить 24906 гривень. Як повідомлялось раніше, стало відомо, що перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов отримуватиме зарплату у розмірі 71,4 тис. гривень на місяць.
До слова, нещодавно у Кабміні дали добро на підняття зарплат чиновникам. Так, у постанові уряду №525 від 19 червня зазначено, що посадовий оклад мера Києва і голів обласних рад зросте з 15 400 гривень до 17 760 гривень.
10:50: Майлі Сайрус представила дуже видовищне шоу на Glastonbury 2019 (ВІДЕО)
13:57: Українці розкритикували «наркомана», який балотується в Раду
08:52: Кім Кардашян роздяглась і показала тіло без білизни спандекс
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.