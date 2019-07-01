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Майлі Сайрус представила дуже видовищне шоу на Glastonbury 2019 (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 01 липня 2019, 10:50
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Майлі Сайрус представила дуже видовищне шоу на Glastonbury 2019 (ВІДЕО)

26-річна Майлі Сайрус запалила на музичному фестивалі у Великій Британії. Вона виступила разом з власним батьком та навіть показала груди.

Новину передає «Преса України». 

26-річна американська співачка Майлі Сайрус виступила на музичному фестивалі Glastonbury, який пройшов у Великій Британії. Знаменитість виконала дещо провокаційні танці, місцями оголюючи свої груди.

Зірка виконала кілька своїх хітів разом зі спеціальними гостями Марком Ронсоном, Лілом Нас Х, та навіть з власним батьком Біллі Рей Сайрусом.

Незважаючи на отримання позитивної реакції з боку натовпу, шанувальники були вражені кількістю відвертих «трюків» збоку Майлі Сайрус.

«Вона зробила шоу, яке ми запам’ятаємо на довго», - відзначили шанувальники зірки.


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