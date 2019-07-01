Порошенка розкритикували за недолугий вигляд

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Петро Порошенко знову опинився у центрі уваги через свій недолугий вигляд. Інтернет-спільнота висміяла екслідера.
Новину передає «Преса України».
У Мережі знову розкритикували зовнішній вигляд експрезидента Петра Порошенка. На цей раз журналіст та кандидат в депутати Олександр Дубінський написав наступне.
«Коли одягнув на себе все краще з вкраденого, і поїхав на фестиваль», - зазначив він та додав свіже фото Порошенка.
Тим часом журналістка Ліза Богутська додала, що скоро Порошенко стоятиме зі стаканчиком біля переходу та промовлятиме: «Же не манж па сис жур».
«Жора на базарі))) Ха-ха-ха ..», - з’явилось у коментарях.
«Завжди м'ятий піджак. Нікому погладити», - підмітила інтернет-спільнота.
«Чому на ньому всі речі, як з дупи завжди? Він же багатий нестарий хлопець, міг би собі дозволити», - поцікавились у Мережі.
Як повідомлялось раніше, журналісти дізнались, що Петро Порошенко ховає під своїм одягом. Так, на багатьох фото видно, що під костюмом політик носить предмет, який на перший погляд може нагадати бронежилет. Однак, як виявилось, Порошенко змушений носити інсулінову помпу, оскільки часто буває на довгих зустрічах.
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