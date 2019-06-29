Українці розкритикували «наркомана», який балотується в Раду

Аня Мартинюк 29 червня 2019, 13:57

Інтернет-спільнота України забила тривогу через те, що у депутатське крісло планує сісти Дмитро Добкін.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 червня, стало відомо, що Дмитро Добкін, син нардепа Михайла Добкіна, йде у політику. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Шановні земляки! Повідомляю Вам, що 25 червня 2019 ЦВК зареєструвала мою кандидатуру в якості кандидата по 178 виборчому округу (місто Первомайський, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський, Первомайський райони). Відчуваю Вашу підтримку, яка надає мені впевненості! Спасибі вам за це! моя програма «Поверніть стабільність людям» має такі важливі пункти, як встановлення миру, впровадження справедливих тарифів, гідна оплата праці та пенсій, збереження пам'яті про Велику Перемогу. Кожен з Вас може додати власні ідеї до програми і разом ми повернемо стабільність і добробут кожної сім'ї!» - йдеться у його повідомленні.

Однак у коментарях до посту слова підтримки майже не знайти. Так, українці розкритикували Добкіна-молодшого за його плани.

«Куди цей наркоман знову пхається?» - відзначили у Мережі.

«Гнати вас в шию, нічого хорошого за стільки років не зробили», - додали у коментарях.

«Очі, які побачили ядерний вибух», - пожартувала інтернет-спільнота.

Нагадаємо, раніше Дмитро Добкін був помічений у Раді у стані наркотичного сп’яніння. У Мережі є чимало відео інциденту.