Українці – найсексуальніша нація - Big 7 Travel

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Українці – найкрасивіші та найсексуальніші. Такі слова можна часто почути. Однак тепер цьому є й підтвердження.
Новину передає «Преса України».
Туристична компанія Big 7 Travel представила рейтинг сексуальних націй світу. Як виявилось, українці в ньому азйняли переможне перше місце. За попередніми даними, рейтинг складали за результатами онлайн-опитування, у якому взяли участь близько півтора мільйона осіб.
«Українці мають разючу зовнішність і легко очолили наше опитування в 2019 році. Хто може з цим не погодитися? Не дивно, що тут так багато моделей», - відзначили представники компанії.
До слова, у топ-10 увійшли жителі Данії, Філіппін, Бразилії, Австралії, Південної Африки, Італії, Вірменії, Великої Британії та Канади. Останніми у рейтингу опинилися ірланці. Вони зайняли 50 місце.
«Учасникам опитування не надавалося додаткових пояснень слова «сексуальний», тому кожен розумів його, як вважав за потрібне», - додали представники компанії.
08:52: Кім Кардашян роздяглась і показала тіло без білизни спандекс
08:15: Вчені показали, як виглядатимуть люди у 2100 році (ВІДЕО)
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