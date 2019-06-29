Українці – найсексуальніша нація - Big 7 Travel

Аня Мартинюк 29 червня 2019, 10:35

Українці – найкрасивіші та найсексуальніші. Такі слова можна часто почути. Однак тепер цьому є й підтвердження.

Новину передає «Преса України».

Туристична компанія Big 7 Travel представила рейтинг сексуальних націй світу. Як виявилось, українці в ньому азйняли переможне перше місце. За попередніми даними, рейтинг складали за результатами онлайн-опитування, у якому взяли участь близько півтора мільйона осіб.

«Українці мають разючу зовнішність і легко очолили наше опитування в 2019 році. Хто може з цим не погодитися? Не дивно, що тут так багато моделей», - відзначили представники компанії.

До слова, у топ-10 увійшли жителі Данії, Філіппін, Бразилії, Австралії, Південної Африки, Італії, Вірменії, Великої Британії та Канади. Останніми у рейтингу опинилися ірланці. Вони зайняли 50 місце.

«Учасникам опитування не надавалося додаткових пояснень слова «сексуальний», тому кожен розумів його, як вважав за потрібне», - додали представники компанії.