Порошенко висловився про зустріч Путіна та Трампа

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Одіозний український політик Петро Порошенко заявив, що переговори Путіна та Трампа без відому України – це тривожний знак.
Новину передає «Преса України».
Експрезидент України Петро Порошенко, якого називають «політичним трупом», вирішив прокоментувати нещодавню зустріч лідерів РФ та США. На своїй сторінці у соцмережі Порошенко зазначив, що переговори стали першими, про які ніхто не повідомив українську сторону навіть телефонним дзвінком.
«І відсутність дзвінка - це дуже тривожний дзвінок для всіх нас, а не тільки нової влади», - написав п’ятий президент України.
За словами Порошенка, протягом останніх п'яти років, тобто за часів його президентства, така поведінка нікому і в голову б не прийшла.
Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа відбулась на саміті G20 в місті Осака.
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