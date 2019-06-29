Зеленський показав ілюстровану Конституцію України

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Володимир Зеленський підтримав ініціативу створити в Україні Конституцію для дітей. Так, він показав ескізи ілюстрацій до неї.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив на своїй стоірнці у соцмережі ілюстрації до Конституції України. Мова йде про книгу, яка буде випущена для дітей. За його словами, з раннього віку українські діти можуть дізнатися про свої права та обов'язки.
«Чудова, а головне потрібна ініціатива від Видавництво Основи -
створити «Конституцію України» для дітей. Цікаву та зрозумілу нашим маленьким громадянам. Поки що, це робочі ескізи. Впевнений, що все вийде!
Зі Святом!» - написав він.
У Мережі ідею створення дитячої Конституції підтримали.
«Чудова ідея! Ви робите неймовірні зрушення і зміни в країні! Щодня краще і краще!!!» - з’явилось у коментарях.
«Головне для влади не тільки навчити українців читати Конституцію а й самим її дотримуватися та припинити за будь яких обставин змінювати основний закон», - додала інтернет-спільнота.
Нагадаємо, вчора, 28 червня, в Україні відзначали День Конституції.
08:52: Кім Кардашян роздяглась і показала тіло без білизни спандекс
08:15: Вчені показали, як виглядатимуть люди у 2100 році (ВІДЕО)
07:08: На Міжнародних змаганнях з подолання перешкод Україна виборола перше місце
06:34: В СБУ на важливій посаді трудитиметься топ-чиновник часів Януковича (ВІДЕО)
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