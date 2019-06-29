Зеленський показав ілюстровану Конституцію України

Аня Мартинюк 29 червня 2019, 09:24

Володимир Зеленський підтримав ініціативу створити в Україні Конституцію для дітей. Так, він показав ескізи ілюстрацій до неї.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив на своїй стоірнці у соцмережі ілюстрації до Конституції України. Мова йде про книгу, яка буде випущена для дітей. За його словами, з раннього віку українські діти можуть дізнатися про свої права та обов'язки.

«Чудова, а головне потрібна ініціатива від Видавництво Основи -

створити «Конституцію України» для дітей. Цікаву та зрозумілу нашим маленьким громадянам. Поки що, це робочі ескізи. Впевнений, що все вийде!

Зі Святом!» - написав він.

У Мережі ідею створення дитячої Конституції підтримали.

«Чудова ідея! Ви робите неймовірні зрушення і зміни в країні! Щодня краще і краще!!!» - з’явилось у коментарях.

«Головне для влади не тільки навчити українців читати Конституцію а й самим її дотримуватися та припинити за будь яких обставин змінювати основний закон», - додала інтернет-спільнота.

Нагадаємо, вчора, 28 червня, в Україні відзначали День Конституції.